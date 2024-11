Laprimapagina.it - Mike Sueg: ascolta “Ego”, il suo nuovo brano

Dal 15 novembre 2024 sarà in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali ilsingolo di: “EGO”.“EGO” è unche punta a raccontare la parte più intima e personale di, scavando nella sua mente e raccontando una prospettiva inedita del suo modo di fare musica. “EGO” esplora una sensazione: il voler cercare una soluzione anche quando la situazione pare essere irreparabile. Il contorno emotivo attorno cui ruota il racconto è una costante sensazione in cui l’autore descrive di sentirsi imbrigliato tra passato e presente. Una situazione di stallo, che attraverso l’ “EGO”, la propria volontà, spinge a ritrovare una luce e nuove opportunità. Questo conflitto interiore si trasforma in una forza che stimola il cambiamento, dimostrando che, anche nei periodi più difficili, è possibile trovare una via per proseguire e riscoprire il legame con la propria essenza.