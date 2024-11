Formiche.net - Lng russo? No, grazie. Ecco cosa c’è dietro la decisione di Berlino

Con una lettera ufficiale, datata 6 novembre, il ministero dell’Economia diha proibito a Deutsche Energy Terminal di “accettare qualsiasi consegna di Liquified Natural Gas (Lng) proveniente dalla russia”. A causare la stesura e l’invio formale della lettera, visionata dal Financial Times, è stata la notifica da parte della società di un imminente arrivo di un carico di Lng presso l’impianto di importazione di Brunsbüttel. Il ministero ha dichiarato che la suddetta lettera è stata inviata per proteggere i “principali interessi pubblici” del Paese, invitando l’operatore “a rifiutare le consegne di Lng dalla Russia fino a nuovo avviso”.Fino a prima dello scoppio del conflitto in Ucraina, la Germania era il principale importatore europeo di gas, che arrivava nel Paese mitteleuropeo passando attraverso i gasdotti.