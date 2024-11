Game-experience.it - LEGO Horizon Adventures, Sony pubblica il colorato e vivace trailer di lancio

PlayStation hato ildidi, ricordando in questo modo ai fan che il nuovo spin-off della serie con protagonista la coraggiosa Aloy è disponibile all’acquisto dalla giornata di oggi su PS5, PC via Steam ed Epic Games Store, ed infine anche su Nintendo Switch.Come abbiamo visto con la nostra recensione,è un titolo platform sviluppato da Studio Gobo in collaborazione con Guerrilla Games, contraddistinto da un gameplay che include alcune delle meccaniche iconiche della serie, tra le quali troviamo ovviamente gli scontri con le macchine gigantesche che popolano il mondo di gioco.Proprio in tal senso segnaliamo checonsente ai giocatori di poter affrontare non soltanto i combattimenti contro i dinosauri meccanici iconici del franchise, ma anche di vivere una storia arricchita dai temi classici della serie ma anche dall’ironia immancabile dei giochi targati, rendendo in questo modo il racconto più leggero ed adatto anche ad un pubblico più giovane.