Lazio, un big è finito ko: tifosi e tecnico in apprensione

Il ko improvviso del calciatore mette nei guai la, che ora deve fare i conti con i tempi di recupero del suo top playerLa sosta delle Nazionali si conferma ancora una volta un periodo insidioso per i club, e stavolta è laa pagarne il prezzo. Un top player biancoceleste è andato ko con la sua nazionale che tiene insia ilMarco Baroni che i.L’identità del giocatore è stata confermata negli ultimi minuti, facendo aumentare l’die società, considerando l’importanza che ha avuto l’atleta in questo straordinario inizio di stagione.La, insieme alla Fiorentina, è una delle squadre rivene del campionato, mostrando un calcio spettacolare e raccogliendo vittorie convincenti. Con Baroni alla guida, arrivato solo questa estate, la squadra ha ritrovato entusiasmo e fiducia, portandosi a un solo punto dal primo posto in classifica.