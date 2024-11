Notizie.com - L’arresto in flagranza differita per chi aggredisce i medici è legge, ma “non servirà a fermare il fenomeno”

Leggi su Notizie.com

Entra in vigore laanti aggressione agli operatori: “Finalmente, anche se nonle il”.Nei giorni scorsi l’ultimo caso di un medico aggredito è arrivato da Lamezia Terme. Per i sindacato medico Anaao Assomed larappresenta un “ottimo deterrente”, ma il settore ha ancora bisogno di aiuti economici e non solo. Per questa ragione resta confermato lo sciopero della categoria del 20 novembre.antiaggressione agli operatori sanitari, Segretario Nazionale di Assomed: “Ecco cosa cambia e perché scioperiamo il 20” (Notizie.com)Appena alcuni giorni fa, l’aggressione al primario del pronto soccorso dell’ospedale di Lamezia Terme, Rosarino Procopio. Il dirigente è stato colpito con un manganello dal parente di una degente che teneva l’arma nascosta sotto il giubbotto.