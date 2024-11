Ilgiorno.it - La corsa per il sindaco. De Albertis si sfila

Prosegue nel centrodestra la caccia al candidatoper le prossime elezioni comunali del 2027. Dopo Maurizio Lupi e Letizia Moratti, ieri si è aggiunto alla lista, il nome di Regina De, presidente di Assimpredil Ance. A indicarla è stato Gabriele Albertini. "Un candidato politico - ha detto l’ex- parte in salita, perché Milano ha una parte politica tendenzialmente di centrosinistra. Per catturare il voto di sinistra moderato bisogna che il candidato sia un civico: io sono ‘innamorato’ di Regina De". Ipotesi che però la diretta interessata respinge indirettamente: "Io sono impegnata in associazione, devo portare avanti quello, a giugno ci sarà un nuovo mandato per altri quattro anni dove mi ricandido e spero di portare avanti il mio impegno come presidente, quindi il mio interesse è portare avanti le istanze della mia categoria".