Inter prima in un dato in Serie A ma se non sfruttato diventa inutile!

L’in una personalissima classifica èinA, ma è un, che ad oggi, sembra solo di facciata. Il motivo? La squadra non lo sfrutta.LAVORARE – L’di Simone Inzaghi lavora in piena sosta con un gruppo ridotto all’osso. In quindici sono partiti per rappresentare le proprie nazionali in giro per il mondo e i primi rientri avverranno tra lunedì e martedì. L’della pausa, ha pareggiato 1-1 con il Napoli, non centrando il sorpasso sulla capolista. I nerazzurri hanno sbattuto contro i pali e gliventi di Alex Meret, ma subito dopo la sosta arriverà un’altra importante occasione: al Bentegodi di Verona, la Beneamata cerca i tre punti, mentre domenica il Napoli sarà impegnata contro la nuova, l’ennesima, Roma di Claudio Ranieri. Ma per farlo l’dovrà migliorare in diversi aspetti.