Il terzo polo bancario prende forma | MPS e banco BPM in rally in Borsa

Allapiace lo slancio verso la creazione del, che riaccende il risiko a livello nazionale, aprendo un ventaglio di ipotesi sul futuro del settore. Tutto è iniziato nella serata di ieri con l’annuncio della vendita di una ulteriore quota di Banca Monte dei paschi di Siena da parte del MEF.Una operazione servita su un piatto d’argento in una fase delicatissima: è di alcuni giorni fa l’annuncio dell’OPA diBPM su Anima Holding, che aveva messo in fermento il settore, coinvolgendo anche Montepaschi , che infatti era già in fibrillazione sul mercato. E, infatti, l’ulteriore tranche messa in vendita dal Tesoro è stata acquistata proprio daBPM ed Anima, con la complicità di Caltagirone e Delfin, la holding della famiglia Del Vecchio.Uno scenario che si fa più chiaro e che il mercato mostra di gradire, poiché le banche coinvolte hanno avviato gli scambi inquesta mattina a Piazza Affari.