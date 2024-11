Panorama.it - H&M annuncia la collaborazione con Glenn Martens

Poche settimane dopo aver celebrato i 20 anni di collaborazioni con Guest Designer di successo, H&M hato il nome che firmerà la prossima capsule: sarà l'attuale direttore creativo di Diesel,, l'autore della collab autunnale del marchio.A dare la notizia durante l’incontro annuale di The Business of Fashion (BoF) è stato Daniel Ervér - Presidente e CEO del gruppo H&M - al fianco del fondatore e CEO di The Business of Fashion, Imran Amed, e il protagonista in questione.Vantando nel carnet collaborazioni del calibro di Mugler nel 2023, Moschino nel 2018, Balmain nel 2015 e persino Karl Lagerfeld nel lontano 2004, H&M questa volta si è lasciato affascinare dallo stile riconoscibile e originale del designer belga. Non ci resta che aspettare e immaginare come l'estetica street ma elegante diriuscirà a fondersi con il colosso del fast fashion.