Grandi eventi all’aperto | il Wi-Fi per il Wacken Open Air è Cambium

Milano, 14 Novembre 2024 – Con oltre 80.000 visitatori all’anno, ilAir è il più grande evento Heavy Metal del mondo. Per un evento del genere è ovviamente importante fornire agli ospiti una connessione internet affidabile e per questo motivo viene allestita una rete Wi-Fi temporanea per tutta la durata del festival.Da 21 anni la Business IT Kiel è responsabile dell’installazione della rete Wi-Fi in molte aree delAir. Queste aree includono principalmente le aree per la stampa, gli sponsor, gli ospiti VIP e gli artisti e le loro troupe. Per il terzo anno consecutivo, Business IT Kiel si è affidata ai dispositivi diNetworks , preferiti grazie alla dashboard olistica per tutte le applicazioni, alla facilità di gestione dell’intera rete e all’elevato livello di affidabilità e sicurezza contro i guasti.