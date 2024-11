Davidemaggio.it - Elena Sofia Ricci ci “è cascata di nuovo”

Ci sono personaggi che ti entrano nel cuore. E non parliamo degli spettatori, ma degli interpreti, che talvolta si legano in modo particolare a qualcuna delle loro creature. E’ il caso di Suor Angela per: l’attrice, da sempre restia a tornare sul luogo del delitto, comparirà anche nell’ottava stagione di Che Dio ci Aiuti.Il distacco dalla serie Luxvide è stato lungo, travagliato e pieno di fraintendimenti, ma nella settima stagione la vera protagonista è stata Azzurra (Francesca Chillemi), con Suor Angela impegnata lontana dal convento e presente solo in alcune scene sparse. Ebbene, stando a quanto postato sui social dalla, una capatina ci sarà anche nei prossimi episodi.L’attrice ha pubblicato alcune foto che la ritraggono davanti ad una roulotte sulla cui porta c’è scritto proprio il nome del suo storico personaggio.