Lanazione.it - Droga in tasca e a casa: i carabinieri arrestano un ventenne

Leggi su Lanazione.it

La Spezia, 14 novembre 2024 – Avevaine ae così ilo hanno arrestato. I militari del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia della Spezia, nel pomeriggio di ieri durante un servizio di controllo del territorio, hanno arrestato un 20enne, di origine albanese residente in città, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Erano circa le 17 quando un equipaggio di, passando in prossimità della scalinata Spallanzani, ha notato due giovani che per l’atteggiamento tenuto hanno attirato la loro attenzione. In effetti, appena si è avvicinata la pattuglia, uno dei due è fuggito a piedi, mentre l’altro ragazzo è stato subito fermato. Il successivo controllo, con perquisizione personale poi estesa all’abitazione, ha consentito di sequestrare circa 6 grammi di hashish nascosti addosso e circa 115 grammi della stessa sostanza e circa 6 grammi di cristalli di Mdma.