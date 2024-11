Unlimitednews.it - Confagricoltura, calano gli infortuni nel settore agricolo

ROMA (ITALPRESS) – Nel quinquennio 2018-2022 esaminato dall’INAIL, gli incidenti che hanno visto coinvolti i dipendenti agricoli sono sensibilmente diminuiti, a parità di occupati. Nel 2022 si è registrato un decremento del 21,5% rispetto al 2018 e una tendenza positiva che prosegue anche nel 2023. Si evidenzia una contrazione anche degli incidenti mortali denunciati che, mediamente, sono risultati in leggero calo. E’ quanto emerso nel corso del convegno “Lavoro sicuro in agricoltura”, organizzato daa Roma per stimolare il confronto tra tutte le parti coinvolte sul tema, per individuare soluzioni concrete volte a gestire e ridurre al minimo i rischi. Il lavoro congiunto tra Aronne Strozzi, Professore aggiunto della Luiss School of Government, e Roberto Caponi, Direttore Politiche Lavoro di, ha dato vita a una guida per le imprese agricole con l’obiettivo di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori.