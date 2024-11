Leggi su Open.online

Un terrorista ha fatto esplodere due bombe ain piazza dei Tre Poteri, sedeCorte Suprema, del Parlamento epresidenzaRepubblica. Il secondo dei due scoppi ha uccisore, il fabbro 59enne Francisco Wanderley Luiz, aveva scritto due ore prima sul suo profilo Facebook messaggi deliranti che suggerivano un attentato dinamitardo contro obiettivi politici. L’uomo è morto davanti agli occhi di Lauana Costa, una dipendenteCorte dei Contina. Una terza bomba non è stata azionata. I mediani hanno riportato il parallelismo con l’8 gennaio 2023, quando gli attivisti dientrarono neina per vandalizzarli.Francisco Wanderley LuizLa Piazza dei Tre poteri e la Spianata dei ministeri sono state isolate dalle forze di sicurezza, per il timore che potessero esserci altri ordigni.