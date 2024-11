Catania spaccia con l’auto a noleggio per non farsi riconoscere ma viene arrestato

Leggi su Dayitalianews.com

I militari del Nucleo Radiomobile dihannoun pregiudicato 21enne catanese, residente a Misterbianco, per il reato di “detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio”e “resistenza a pubblico ufficiale”.In particolare, durante il turno pomeridiano di una gazzella, l’equipaggio ha deciso di fermare per un controllo una mini cooper che attraversava Piazza Bonadies, nel quartiere Cibali, ma il conducente, accortosi dell’intenzione dei militari, ha improvvisamente accelerato l’andatura del mezzo, imboccando velocemente la via Galermo e, quindi, non rispettando l’alt che gli era stato imposto. Poiché un inseguimento in quelle vie strette e affollate avrebbe messo a repentaglio la sicurezza di tutti gli utenti della strada, i Carabinieri hanno deciso di mettersi sulle sue tracce in modo differente, ovvero risalire alla sua identità mediante accertamenti sulla targa del mezzo che, ovviamente, ai militari non era sfuggita.