Boxe | Mike Tyson e Jake Paul la strana sfida di Arlington

L’uno è stato Campione del Mondo dei pesi massimi con tutte le potenzialità per diventare un immortale, ma si è poi ritrovato invischiato in un importante numero di vicende non proprio limpide. L’altro ha fatto di Vine e poi YouTube i suoi terreni di caccia, prima di sviluppare in parallelo anche una carriera pugilistica che lo ha portato a vincere 10 incontri pro su 11.incroceranno i guantoni nella notte tra venerdì 15 e sabato 16 ad, in Texas.Sarà un combattimento che differisce da tutte le logiche del pugilato, prima di tutto perché ormai Ironha 58 anni, ed è un’età che non può non farsi sentire in un simile contesto. E poi perché affronta un essere umano molto più giovane, per quanto il suo livello pugilistico non abbia mai ovviamente raggiunto il massimo possibile rispetto all’uomo che, a un certo punto, si sentiva (e per certi versi era) imbattibile.