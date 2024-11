BJK Cup 2024 Spagna-Polonia rinviata per maltempo | cosa succede con le scommesse

Leggi su Sportface.it

, match inaugurale delle Finals di BJK Cupin programma a Malaga, è stato rinviato per: c’è allerta meteo rossa, infatti, nella città spagnola, e per questo motivo non si giocherà oggi, ma venerdì a partire dalle ore 10.con le? Scopriamolo assieme, ricordando come ogni bookmakers segue le proprie esclusive regole, allo stesso tempo però in questi casi c’è una linea comune decisamente consolidata.CON LEDal momento che l’incontro tra le spagnole e le polacche si giocherà fra due giorni, dunque entro le 72 ore canoniche, le, sia singole che multiple, resteranno valide: semplicemente, bisognerà attendere un po’ di più per conoscere l’esito degli eventi. BJK Cuppercon leSportFace.