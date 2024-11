Ilrestodelcarlino.it - Autista di bus aggredito e pestato da ragazzini a Parma, preso un minore

, 14 novembre 2024 - Stava chiacchierando con i colleghi alla fermata del bus in via Mariotti, Lungo, a pochi passi dal centro, quando è statoda un gruppo di. “Abbiamo chiesto loro – racconta la vittima alla Gazzetta di–, tempo di dirlo e uno di loro si è girato colpendomi al volto con un pugno”. Finito nel mirino della gang mercoledì sera al’Tep, ha provato a rispondere “ma erano in tanti e non sono riuscito, anzi ho addirittura ricevuto una bottigliata in testa, che si è rotta”. Sul posto, teatro di altri episodi simili nell'ultimo periodo, c'erano dei carabinieri in borghese "che hanno cercato di sedare la rissa - continua l'- e per fortuna uno è stato anche. Non sono riuscito nemmeno a lavorare perché sono dovuto andare in pronto soccorso e poi dai carabinieri, quindi c'è molta amarezza perché mi hanno anche impedito di fare il mio lavoro”.