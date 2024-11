Anteprima24.it - Auteri, le scelte per il derby dipendono dalle condizioni di Acampora

Tempo di lettura: 2 minutiCi sono ledia tenere banco in casa giallorossa con il fantasista napoletano reduce da un fastidio muscolare che gli ha impedito di scendere in campo a Picerno. Per cautela, al “Curcio” misterha preferito non schierarlo anche se la gara avrebbe richiesto un ingresso dello spessore di, ma con il passare dei giorni le sue quotazioni sono in crescita e va verso la convocazione, anche se non è ancora certa la sua presenza in campo domenica contro l’Avellino. Il rischio, ragionando in prospettiva è quello di perderlo per un periodo più lungo e in una fase della stagione importante con tanti scontri diretti, motivo per il quale misternon farà nessun azzardo schierandolo solo se avrà ampie garanzie.Con l’assenza di Perlingieri impegnato fino al 19 novembre con la Nazionale Under 20, c’è Manconi pronto a prendere il suo posto con Lamesta a destra eal suo fianco.