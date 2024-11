Notizie.com - Assegno unico 2025, ufficialità in arrivo: confermata l’importante novità

Leggi su Notizie.com

Sono state introdotte delledal Governo per quanto riguarda l’Universale e il bonus asilo nido: cosa cambierà nel.Il Governo, attraverso la Legge di Bilancio, ha deciso di introdurre delleper quanto riguarda l’Universale, riconosciuto ai nuclei familiari con figli a carico sino al compimento di 21 anni e senza limiti di età per i figli disabili.in(Notizie.com)Con i cambiamenti introdotti dalla Manovra, che verrà approvata nelle prossime settimane dopo l’iter parlamentare, potrà allargarsi la platea dei beneficiari del bonus asili nido che adesso potrà essere richiesto anche da molte famiglie che percepiscono anche l’e che in precedenza non potevano accedere.