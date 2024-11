Andrea Stroppa difende Elon Musk sui giudici | Parlava da privato cittadino non voleva ledere la sovranità dell’Italia

Leggi su Open.online

«Credo sia giusto ricordare che ha parlato da». Così il referente in Italia diil patron di X in un’intervista su SkyTg 24. Parole che lo allineano a quelle pronunciate ieri, 13 novembre, a Otto e mezzo da Matteo Salvini. Il confronto a distanza tra, critico verso iitaliani, e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accorso in loro difesa, ha agitato la maggioranza e l’opposizione. Prova a gettare acqua sul fuoco ora: «Le parole disono frutto di un pensiero onesto riguardo a una tematica, nonladel nostro paese néle dinamiche». Avrebbe parlato quindi «da imprenditore e non da figura di un’amministrazione che entrerà in carica tra qualche mese», sostiene l’informatico.