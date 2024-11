Lapresse.it - A Milano arriva “The forest”: l’ufficio biofilico dove la natura aiuta a concentrarsi

Permette la rigenerazione dell’attenzione attraverso lache circonda chi ci lavora grazie a 300 piante su 500 metri quadri di uffici nel cuore di: si chiama Theed è il concept ideato da Edileco, il primo spazio di lavoro a ricevere la certificazione di Biophilic Design in Italia. “Questo ufficio è la metafora del nostro impegno a creare un impatto sociale a partire da chi lavora con noi. La nostra mission è creare benessere sociale, ambientale ed economico. Partendo dalla Valle d’Aosta siamo cresciuti molto e abbiamo iniziato ad avere necessità di espanderci oltre i confini regionali,è la porta dell’architettura e del design di tutta Europa, non solo dell’Italia”, spiega a LaPresse Davide Trapani, presidente Edileco. Lo spazio si sviluppa intorno al grande albero posizionato nel blocco centrale come elemento di giunzione cielo terra.