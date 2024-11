Cityrumors.it - 16enne violentata e abbandonata per strada a Rimini. Arrestati un 18enne e un 17enne

L’avrebberoper poi lasciarla lì, in mezzo alla. Shock a: in manette un neo-maggiorenne ed un minorenneLa vittima è unadella Valconca, sulle colline di. All’alba di oggi, per la violenza sessuale che ha denunciato, sono statidai carabinieri di Riccione due ragazzi: un 18enne residente a Fano e un 17enne residente a. Secondo gli agenti, sarebbero stati loro gli autori dello stupro subito dalla giovane il 5 agosto scorso: ecco cos’è successo.Frame da video Polizia di Stato – disabile: arrestato operatore sanitarioQuando la ragazza ha chiamato il 112 si trovava ancora ine, nonostante fosse vicina a casa, a causa del disorientamento non era riuscita a muoversi da lì. Addosso aveva ancora i segni della violenza e indelebili nella sua mente i ricordi di quanto aveva appena subito.