Vaccini antinfluenzali potenziati | raccomandazioni per i soggetti a rischio

Negli ultimi due anni, l'attenzione verso i vaccini antinfluenzali è cresciuta significativamente, soprattutto verso gli individui con un sistema immunitario compromesso. Queste vaccinazioni, raccomandate da circolari ministeriali, sono particolarmente importanti per le persone di oltre 65 anni e per coloro che soffrono di malattie croniche. Questo articolo esplora le linee guida attuali e le ragioni alla base di queste raccomandazioni, evidenziando l'importanza della prevenzione in gruppi vulnerabili.

Chi deve vaccinarsi e perché

La vaccinazione contro l'influenza è fortemente consigliata per le persone anziane, in particolare per quelle che appartengono a categorie fragili o che presentano patologie croniche. Il vaccino adiuvato e ad alto dosaggio viene suggerito per oltre 65enni, ma anche per individui più giovani con condizioni preesistenti.