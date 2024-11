Inter-news.it - Taremi, poca fiducia e tanti dubbi. Dal Verona un discorso aperto

Mehdiha avuto, pochissimada Simone Inzaghi. L’attaccante dell’Inter ha giocato sì in Champions League, ma non in campionato. Dalsi apre un. CHAMPIONS LEAGUE – Mehdinon ha giocato quanto si sarebbe aspettato sino ad ora con l’Inter. In campionato non gli viene data, in Champions League invece ha fatto bottino pieno. 4/4 da titolare nelle notti europee in cui ha anche trovato il primo gol ufficiale con la maglia dell’Inter. Le sue prestazioni sono state positive, ma non vanno valutate come totalizzanti. Il livello delle avversarie è stato molto alto e nell’unica partita più semplice contro la Stella Rossaha segnato e siglato un assist., un dato preoccupa in campionato. CAMPIONATO – I tifosi chiamano i gol di, peccato che l’iraniano abbia avuto veramente poco spazio.