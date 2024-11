Movieplayer.it - Steve McQueen non parteciperà a Camerimage dopo le dichiarazioni maschiliste del direttore

La protesta dicontro ledeldel festival polacconon si sono fatte attendere.ha deciso di disertare ilFilm Festival a causa dei commenti offesivi e maschilisti fatti daldel festival sulle donne direttrici della fotografia.avrebbe dovuto presenziale alla serata d'aertura del festival per introdurre il suo ultimo film, Blitz, e ricevere un premio per la regia all'evento che si tiene a Toru?, in Polonia. "aver letto l'editoriale di Marek Zydowicz sulle donne direttrici della fotografia, ho deciso di non partecipare alla presentazione del mio film Blitz nella serata di apertura questo fine settimana", ha dichiaratoa Variety. "Nonostante le scuse, non riesco a superare .