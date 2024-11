Teleclubitalia.it - Stadio a Giugliano, il dirigente: “Convenzione è nulla”. Ma per ora la squadra non rischia

Leggi su Teleclubitalia.it

Domani arriva in consiglio comunale la revoca delladell’affidamento dellode cristofaro alcalcio. Non si esclude però un rinvio del voto in aula alla prossima seduta di consiglio. La decisione la sta prendendo in queste ore la maggioranza. IlDomenico D’Alterio ha già firmato il provvedimento che deve passare necessariamente .L'articolo, il: “”. Ma per ora lanonTeleclubitalia.