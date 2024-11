Amica.it - Sonno, 5 cose da non fare prima di andare a dormire

Un buonristoratore è la chiave per affrontare la giornata con grande sprint. Fondamentale quindi prendere alcuni importanti accorgimentidi coricarsi. Ecco quindi 5da nondi:Bere troppa acqua. Perché laregola perbene è evitare di interrompere ilper alzarsi anche più di una volta durante la notte perin bagno.Mangiare cibi piccanti. Tra le cattive abitudini serali che possono compromettere la qualità delc’è anche la scelta di una cena a base di spezie eccessivamente piccanti, da evitare per scongiurare il rischio di reflusso gastrico, che si aggrava al momento di coricarsi a lettoBere alcolici è da evitare perché riducono ilREM, con il risultato di abbassare notevolmente la qualità del riposo. Questo significa svegliarsi ancor meno riposati di quando si è andati aallenamento fisico troppo intenso: nelle 4 oredia letto meglio evitare gli sport faticosi, come energiche nuotate o allenamenti ad alta intensità.