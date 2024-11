Quotidiano.net - Scorporare tutto, scorporare tutti

Leggi su Quotidiano.net

Firenze, 13 novembre 2024 – Ora che Donald Trump ha vinto di nuovo le elezioni presidenziali negli Stati Uniti e sta per tornare alla Casa Bianca, ora che il movimento MAGA ha riconquistato il prestigio che cercava, avendo messo a disposizione la sua macchina perfetta per la campagna elettorale del tycoon, ora insomma che sono “dazi amari” per, viene da chiedersi che fine faranno le minacce contro la NATO pronunciate dal presidente eletto negli ultimi mesi.