Re Carlo, le condizioni di salute peggiorano: l'avvertimento dei medici

Ledidi resembrano far preoccupare. Il sovrano d’Inghilterra, nonostante non si sia mai ufficialmente fermato dai suoi impegni nonostante la malattia, adesso avrebbe ricevuto un ultimatum daidi rallentare. E anche il suo fisico inizia a cedere.Reè di nuovo finito al centro delle royal news per il suo più recente viaggio in Australia. Un viaggio che fino all’ultimo non sembra essere confermato a causa delledidel sovrano, che avrebbero fatto preoccupare anche iche lo stanno seguendo in questo percorso. Il padre di William e Harry, infatti, avrebbe bisogno di un po’ di riposo, ma non vuole allo stesso tempo rinunciare ai suoi impegni.Re: ledi, foto Ansa – VelvetGossipIl viaggio in Australia di Reè stato continuamente minato dall’evolversi delle suedi