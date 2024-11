Sport.quotidiano.net - Primavera 2. Poker biancazzurro, la scalata continua

La sosta di campionato non ha bagnato le polveri delle ragazze delladella San Marino Academy. Tutt’altro: contro la Ternana arriva la terza vittoria consecutiva per le ragazze di Piva, la seconda con il punteggio di 4-2. Le umbre, padrone di casa, cancellano sul finire di primo tempo, con Busacchini, il primo vantaggiofirmato Benatti. La stessa Benatti fa doppietta al 10’ della ripresa, ma anche qui la Ternana trova il modo di riportarsi sulla linea di galleggiamento. Le titane però non demordono e al 64’ tornano avanti con Terenzi, per poi blindare il successo a doppia mandata grazie a Fabbri.2. Girone B (7ª giornata): Bologna-Lazio 1-4, Ternana-San Marino Academy 2-4, Vis Mediterranea-Res Roma 1-5. A riposo il Cesena. Classifica: Cesena 14; Lazio 11; Res Roma 10; San Marino Academy 9; Ternana, Bologna 7; Vis Mediterranea 0.