Inter-news.it - Pio Esposito, l’agente Giuffredi: «Il Napoli lo segue, ma è dell’Inter!»

A parlare di Francesco Pioil suo agente. Il centravanti, oggi allo Spezia, è di proprietà, ma è seguito anche dal.PROPRIETÀ NERAZZURRA –Mario, si è trovato libero di rispondere su Kiss Kiss, in merito al futuro di Francesco Pio. L’attaccante classe 2005 in questa stagione ha segnato 6 gol in 12 partite di Serie B. Le sue parole sul futuro del ragazzo e l’interesse del: «Mannatanti giocatori bravi e quindianche lui, ma è di proprietà, a giugno si vedrà».SCELTA GIUSTA – Allo stesso tempo,ha detto la sua sul capitano azzurro, che in estate è stato accostato anche all’Inter: «Di Lorenzo? Le scelte migliori sono sempre quelle che ti da il campo, se i risultati sono questi allora rimanere aè stata la scelta migliore».