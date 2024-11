Zonawrestling.net - PCW: Info & Match annunciati per “Premium Cup 2024”

Leggi su Zonawrestling.net

Lee iper “Cup”, la seconda edizione del Torneo della PCW in programma Sabato 16 Novembre a Avigliano (PZ):PCWCupSabato 16 Novembre – Avigliano (PZ)Palazzetto Polifunzionale, Strada Provinciale 6 AppulaInizio Show Ore 20.00 – Biglietti Online QUIPCWCup– QuartiMBM Vs Flowey QueenGulyas Jr vs Flavio AugustoKarim Brigante Vs Rocky LauritaNico Inverardi Vs Sebastian De WittPCWCup– Semifinali??? Vs ?????? Vs ???PCWCup – Finale??? Vs ???