Mister Movie | La terza stagione di Loki di Tom Hiddleston potrebbe ancora realizzarsi dopo un nuovo aggiornamento

La terza stagione di Loki di Tom Hiddleston potrebbe ancora realizzarsi dopo un nuovo aggiornamento

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.La secondadi, disponibile su Disney+ dall’ottobre 2023, ha ottenuto enorme successo tra pubblico e critica, facendo crescere le aspettative per un’ulteriore evoluzione della serie.Un Potenziale Ritorno del Dio dell’IngannoBrad Winderbaum, responsabile della divisione Television, Streaming e Animazione della Marvel, ha recentemente accennato alla possibilità di unadurante il Disney’s D23 Fan Event in Brasile. Intervistato da CinePop, ha commentato la questione con un criptico “C’è sempre una possibilità”, lasciando i fan speranzosi per uncapitolo.Il Finale Epico della Seconda: Un Addio o unInizio?La conclusione della secondaha visto, interpretato da Tom, compiere il suo glorioso destino: divenire il custode delle linee temporali, assumendo una posizione quasi divina e sedendo su un trono alla “Fine del Tempo”.