Secoloditalia.it - Mattarella replica a Musk: “L’Italia sa badare a se stessa”. FdI smonta le polemiche della sinistra

Leggi su Secoloditalia.it

Il presidenteRepubblica, Sergio, è intervenuto sul caso scatenato dalle parole di Elonsui giudici che ostacolano l’applicazione del protocollo Italia-Albania e, come accade assai spesso, lane ha approfittato per continuare ad alimentare la polemica contro il governo, già portata a livelli altissimi a ridosso del tweet di Mister X sul fatto che i giudici politicizzati “devono andarsene”. “– ha affermato– è un grande Paese democratico e devo ribadire, con le parole adoperate in altra occasione, il 7 ottobre 2022, che ‘saa sénel rispettosua Costituzione’. Chiunque, particolarmente se, come annunziato, in procinto di assumere un importante ruolo di governo in un Paese amico e alleato – ha sottolineato il Capo dello Stato – deve rispettarne la sovranità e non può attribuirsi il compito di impartirle prescrizioni”.