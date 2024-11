Oasport.it - Lorenzo Musetti si proietta alla Coppa Davis: “Siamo la squadra da battere, spero che Sinner possa aiutarci come nel 2023”

Si vuol chiudere la stagione in maniera convincente.è presente a Torino per conto di alcuni sponsor e seguire i suoi compagni di Nazionale, impegnati nelle ATP Finals. Avrebbe voluto esserci lui, chiaramente, ma il carrarino dovrà ancora lavorare per riuscire a essere parte dei giochi. L’appuntamento, quindi, è rinviato all’anno venturo.Ciò che non si vuol posticipare però è la conferma del titolo diconquistato l’anno scorso. Gli azzurri, capitanati da Filippo Volandri, saranno al via della Final Eight (19-24 novembre) a Malaga (Spagna) e faranno il loro esordio nei quarti di finale contro l’Argentina (21 novembre). Di questo e di altro ha parlatoai microfoni di Sky Sport.“In questo momento mi sto allenando molto bene. Nel corso della stagione non c’è mai troppo tempo, per cui sto sfruttando questi giorni per essere pronto in chiave