Oasport.it - LIVE Perugia-Ceske Budejovice 3-0, Champions League volley in DIRETTA: esordio trionfale per i campioni d’Italia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MILANO-ROESELARE DALLE 18.30LADI STOCCARDA-SCANDICCI DIFEMMINILE DALLE 19.0021.59 Oleh Plotnytskyi viene premiato come miglior giocatore della partita. L’ucraino ha chiuso il match con 14 punti con 11 attacchi vincenti, 3 ace e 2 errori in battuta21.57 25-22 Giannelli torna da Russo che chiude il match con il primo tempo.batte il3-0.24-22 Monster Block di Sedlacek che copre sul primo tempo di Russo.24-21 Si stampa sul nastro il servizio di Ishikawa.24-20 Mani-out cercato e trovato da Ishikawa che portaa match point.23-20 Termina lungo il servizio di Herrera. Quinto errore dai 9 metri per lui.23-19 Si ferma al centro della rete la pipe di Rodrigues che chiude troppo il polso nel tentativo di eludere il muro avversario.