Oasport.it - LIVE Alcaraz-Rublev, ATP Finals 2024 in DIRETTA: si parte con il russo al servizio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BOLELLI/VAVASSORI DALLE 18.00LADI ZVEREV-RUUD DALLE 20.301-0 Game. Con una sassata centrale iltiene la battuta d’apertura.40-15 Scappa via la risposta di dritto di.30-15 Arriva il primo ACE di.15-15 Molto profonda la volèe di dritto dell’iberico.15-0vincente del moscovita.PRIMO SET14:07 In corso il riscaldamento prepartita, tra poco più di 4 minuti si partirà con ilal.14:04 Accolti dall’applauso del pubblico entrano in campo i due protagonisti del match.13:59 Ancora pochi minuti di attesa prima dell’ingresso in campo di.13:54 Quello che ci apprestiamo a commentare sarà un autentico scontro diretto per continuare a cullare sogni di semifinale.