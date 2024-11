Ilgiorno.it - Le benemerenze civiche . Gli insigniti del Nicolino d’oro. Tre nomi da palazzo Bovara

Tre nuovi benemeriti a Lecco. Sono Mariuccia Buttironi, Renato Milani e padre Norberto Pozzi. Verrannodeldurante la prossima festa patronale. Li hanno scelti il sindaco Mauro Gattinoni, il presidente del Consiglio comunale Roberto Nigriello, i vicepresidenti dell’assise diBovata e i capigruppo consiliari. "Hanno dato lustro alla nostra città – spiega il sindaco -. La consegna del San Nicolòavverrà, come da tradizione, durante la cerimonia ufficiale in occasione del santo patrono di Lecco". Mariuccia Buttironi, 87 anni, del rione Olate, è una storica insegnante in pensione. È anima dell’associazione Rete Radié Resch, un’associazione di solidarietà internazionale fondata nel ‘64. "Ci impegniamo a diffondere informazioni e conoscenze su realtà del Sud del mondo contro l’impoverimento e situazioni di oppressione", spiegano gli stessi volontari del sodalizio.