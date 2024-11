La Roma sceglie Ranieri | l’ultimo successo contro Napoli scatenò De Laurentiis

Leggi su Spazionapoli.it

Claudiosarà il nuovo allenatore della: ecco cosa successe l’ultima volta che ha vintoilClaudiosarà il nuovo allenatore della: il terzo di questa stagione. Il club giallorosso prova ad aggiustare la propria stagione, che si prospetta difficile, turbolenta, un po’ come quella deldell’anno scorso. E ci sono già diverse analogie tra le due formazioni.Nella passata stagione, una volta portato il Cagliari alla salvezza,ha preferito alzare i tacchi e salutare tutti. Sembrava potesse essere un addio al calcio. Avrebbe atteso qualche chiamata magari di qualche nazionale, ma sembrava che il treno per una big fosse oramai passato. E invece lagli chiede per la seconda volta una grande mano, riportarla su in classifica e ristabilire un po’ d’ordine nell’ambiente.