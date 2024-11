Lapresse.it - Imperia, 23enne muore folgorato dal phon

Leggi su Lapresse.it

Aveva 23 anni Luigi Ciaccia, vittima di un incidente domestico martedì sera ad Airole, in provincia di, nell’estremo ponente della Liguria. Il giovane è mortomentre utilizzava un. Ancora non è chiaro cosa possa essere accaduto quando il ragazzo, impugnato l’elettrodomestico dopo la doccia, è stato colto da una scarica elettrica.Il corpo del ragazzoè stato trovato dalla madre convivente con lui nell’abitazione di famiglia. Sul posto è arrivato il 118 ma per ilnon c’è stato nulla da fare. Gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente sono stati affidati ai carabinieri che dovranno chiarire cosa possa avere innescato la scarica elettrica, se un filo scoperto o un malfunzionamento dell’asciugacapelli.