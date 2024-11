Movieplayer.it - Grotesquerie, la recensione: il tocco di Ryan Murphy per una serie crime sugli orrori del genere umano

Un enigmatico thriller dalle venature horror in cui il prolifico showrunner riunisce un cast variegato per raccontare l'epoca post-pandemica. In streaming su Disney+. L'horror negli ultimi anni, sia al cinema (vedi il recente fenomeno di Longlegs) che soprattutto in tv, si sta mescolando sempre più frequentemente alper ricordarci che fin troppo spesso l'orrore esistente in natura è piùche soprannaturale.ha sicuramente imparato la lezione, e lo ha dimostrato in alcuni suoi prodotti seriali più recenti, come l'antologica Monster, The Watcher e l'undicesima stagione di American Horror Story. Ora prova a rifarlo con, che fin dal titolo ha stuzzicato la curiosità dei suoi fan, approdando in streaming tra Halloween e Natale, con appuntamento settimanale su Disney+.