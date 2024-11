Ilrestodelcarlino.it - Giovanardi dà man forte a Fabio Filippi

Appuntamento a Reggio con l’ex ministro Carlo, nell’ambito della campagna elettorale in vista del voto per le elezioni regionali, che coinvolgeranno i cittadini emiliano-romagnoli il 17 e 18 novembre. Domani è atteso in città l’ex ministro, emiliano, da sempre un punto di riferimento del centrodestra cattolico. L’ex senatore sarà a Reggio Emilia per sostenere la candidatura al consiglio regionale nella lista di Forza Italia di, che in passato ha ricoperto il ruolo nel palazzo di via Aldo Moro a Bologna e che ora ritenta di conquistare un posto in consiglio. "Per una Regione nuova" è il titolo dell’incontro che si terrà a mezzogiorno alla trattoria da Mimmo in via Pasteur 27, in città. Oltre ae asaranno presenti Loretta Vignali, candidata alle Regionali per Forza Italia, Claudio Bassi, capogruppo degli azzurri in consiglio comunale a Reggio, Davide Ganapini e Andrea Saccani, rispettivamente vicecoordinatore provinciale del partito e coordinatore provinciale dei giovani di Forza Italia.