Ilfattoquotidiano.it - Gallerie d’Italia e Atp Finals insieme: chi possiede un biglietto del torneo di tennis può visitare gratis il museo

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Riflettori puntati su Torino. I miglioriti al mondo, tra cui il numero uno, l’italiano Jannik Sinner, sono nel capoluogo piemontese per partecipare alle Nitto ATP, l’evento finale dell’intera stagione sportiva. E sono decine di migliaia i tifosi che hanno deciso di sostenere i propri beniamini dagli spalti dell’Inalpi Arena. Per loro, Banca Intesa Sanpaolo ha riservato una piacevole sorpresa: chiunper le Nitto ATP, infatti, ha l’opportunità digratuitamente, con un accompagnatore, le, ildi proprietà di Intesa dedicato alla fotografia e alla video arte. Situato nella centralissima Piazza San Carlo, il polo museale è accessibile a chiunque abbia partecipato all’eventotico: basterà presentarsi all’ingresso con il proprioper accedere alle mostre in programma.