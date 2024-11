Lanazione.it - Fondazione Ivan Bruschi: fine settimana di percorsi didattici, letture vasariane e conferenze

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 13 novembre 2024 – Alla Casa Museo, parte del patrimonio di Intesa Sanpaolo, ancora uncon attività dedicate culturali per bambini, famiglie e appassionati. Sabato 16 novembre alle 15:30 “C'è posto per tutti. benvenuti a Casa!”: grazie ad alcuni albi illustrati e al libro accessibile e inclusivo per eccellenza, il silent book, i bambini entreranno in un mondo in cui c'è posto per tutti dove le differenze rendono ogni cosa speciale. Attività ludico-didattica, che rientra nel progetto “Leggiamo al Museo-Avventure tra le pagine” promosso da Kid Pass, porterà i bambini a esplorare il museo in modo curioso e coinvolgente; attraverso il racconto, i partecipanti saranno accompagnati in un viaggio tra le pagine dei libri e le opere d'arte, scoprendo come la cultura e la fantasia possano convivere armoniosamente.