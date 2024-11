Gaeta.it - Emergenza maltempo in provincia di Catania: oltre 30 soccorsi a Torre Archirafi

Facebook WhatsAppTwitter Ilha colpito duramente ladi, creando situazioni diin diverse località., una frazione di Riposto, ha registratotrenta richieste di soccorso a causa delle straordinarie precipitazioni che hanno trasformato le strade in pieni fiumi. Un contesto drammatico, in cui gli automezzi sono stati strappati via dalla violenza delle acque, costringendo i soccorritori a un intervento tempestivo per garantire la sicurezza dei cittadini. Non si registrano, fortunatamente, notizie di persone disperse fino a questo momento, ma l’attenzione resta alta.Situazione critica a, il fenomeno atmosferico ha generato allagamenti in varie zone, rendendo impraticabili numerose strade e mettendo in difficoltà gli automobilisti.