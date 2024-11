Zon.it - Ecomondo: SARIM per “Smart Leaf” riceve il Premio Imprese Sostenibili 2024

Il progetto, nato dalla partnership tra(capofila), RAVO e MIRAS Energia, si è aggiudicato ilper la realizzazione di un innovativo progetto di partenariato pubblico-privato con AMA Roma, di spazzamento stradale e delle foglie, con l’adozione di veicoli elettrici.Questo prestigioso riconoscimento, promosso dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e da Italian Exhibition Group, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente, premia progetti che integrano eco-innovazione e risultati concreti per latà., il cui impegno nella riduzione dell’impatto ambientale nei servizi pubblici è stato particolarmente apprezzato, introduce un modello innovativo di project finance applicato alla gestione ambientale e al servizio di spazzamento stradale, concepito per rispondere alle esigenze della città di Roma in vista del Giubileo.