Agi.it - Domani derby tv tra Sinner e Nazionale. Volpi: "Il giusto premio per la Rai"

Leggi su Agi.it

AGI - Un ineditosportivo andrà in onda sulle reti Rai nella prima serata di giovedi', con Belgio-Italia di Nations League alle 20,45 su Rai 1 e la sfida tra Jannike Daniil Medvedev alle Atp Finals trasmessa da Rai 2 a partire dalle 20,30. "Gli orari non li scegliamo noi ma credo sia ilper come la Rai rimane sempre presente sul mercato dei diritti Tv di alto livello", commenta all'AGI il direttore di RaiSport, Iacopo. Sulla contemporaneita' ha scherzato lo stessoauspicando che "sia una bella giornata per il tennis e anche per il calcio". "Gli ascolti tra le due reti saranno sicuramente eccezionali", prevede, "e poi grazie a RaiPlay tutti potranno vedere un evento alla volta senza perdere l'emozione del risultato". Il direttore di RaiSport non nasconde la speranza che la Rai possa ulteriormente ampliare la sua offerta sportiva: "Al Servizio Pubblico sicuramente farebbe piacere avere nuovamente la Formula1, il moto mondiale o le partite di serie A", sottolinea, "quando il prezzo e' congruo la Rai cerca di essere presente.