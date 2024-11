Metropolitanmagazine.it - Do They Know It’s Christmas, arriva la versione 2024 per il 40esimo anniversario del brano natalizio

Dodiventato celebre nel 1984 volto a sostegno per combattere la fame in Etiopia realizzato dalla Band Aid, che ha visto riunirsi per la prima volta i big della musica del periodo come Boy George, George Michael, Sting, avrà una nuovain uscita per il Natale.Ilprodotto negli studi di Trevor Horn registrato nel 1984, nel tempo ha avuto successive release: nel 1989 a cinque anni di distanza, ha visto tra i protagonisti Kylie Minogue e Lisa Stanfield, mentre nel 2004, Chris Martin insieme ai deus ex machina del pezzo, Midge Ure e Bob Geldof ha radunato artisti del calibro di Thom Yorke (che si è occupato dell’arrangiamento del piano), Robbie Williams, Bono e Dido per una rinnovataa 20 anni dal primo successo, per poi avere nel 2014 una quarta release che vede le voci di Chris Martin, Bono, Ed Sheeran, One Direction tra i tanti.