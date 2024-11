Ilrestodelcarlino.it - Cupramontana in vetta. Sono in tre a comandare

L’ottava giornata di Seconda Categoria vede laraggiunta nel girone C dalche vince lo scontro diretto con l’Olimpia Ostra Vetere con un classico 2-0 e sale a quota 16: non da sola però perché al comando in una classifica cortissima cipure Le Torri Castelplanio ed Avis Arcevia, entrambe vittoriose. In coda in sofferenza le squadre senigalliesi, col neopromosso Borgo Molino e la retrocessa Senigallia Calcio sconfitte in casa al Bianchelli rispettivamente dal Trecastelli e dal Monsano. Nel girone D in testa c’è l’Ankon Dorica, che ha un punto sul Loreto ancora una volta scatenato in attacco (vittoria per 5-3 contro la Leonessa Montoro) e tornato al successo dopo il primo ko della settimana precedente. Ottava giornata. Girone C. Risultati. Avis Arcevia-Monte Roberto 1-0; Borgo Molino-Trecastelli 0-1; Chiaravalle-Aurora Jesi 5-0;-Olimpia Ostra Vetere 2-0; Rosora Angeli-Corinaldo 1-2; Senigallia Calcio-Monsano 2-3; Serrana 1933-Monte Porzio 2-1; Terre del Lacrima-Le Torri Castelplanio 0-2.